تشخيص فيروس (كورونا) في تركيا خلال 15 دقيقة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأت تركيا في استخدام أجهزة جديدة تتمكن من تشخيص فيروس (كورونا) دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة، وشرعت في توسيع دائرة استعمال هذه الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات التركية.



ووفق ما نقل موقع (تي آر تي) عربية، بدأت تركيا في استخدام أجهزة تتمكن من تشخيص فيروس (كورونا) في غضون 15 دقيقة فقط.



جاء ذلك في عرض تعريفي قدمته وزارة الصحة التركية حول أدوات مختبرية تستطيع تشخيص الفيروس في غضون 15 دقيقة.



وبدأت وزارة الصحة التركية، في استعمال أجهزة قادرة على تشخيص الفيروس بشكل سريع دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة، وشرعت في توسيع دائرة استعمال هذه الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات التركية.



وقالت د. ياسمين جوشقون، المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة، إن الكشف السريع عن فيروس (كورونا)، يشكّل أهمية كبيرة لعزل الشخص عن الآخرين في حال كانت نتيجة تحليل عينته إيجابية.



وأوضحت جوشقون أن الجهاز يعطي نتائج دقيقة، مبيّنة أن الطاقم الطبي يأخذ عينة من أنف أو من فم الشخص المشتبه في إصابته، ومن ثم تُمزج بمحلول خاص ثم تُعرض على جهاز يكشف إن كان مصاباً أم لا.



وأصاب (كورونا) حتى مساء السبت، حوالي 287 ألف شخص حول العالم، بينهم 11 ألفاً و890 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.