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شؤون فلسطينية

(فتح) وهيئة الأسرى تطلقان نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسرى وإنقاذ حياتهم

(فتح) وهيئة الأسرى تطلقان نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسرى وإنقاذ حياتهم
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، لا سيما ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يعدون الأكثر عرضة للخطر في ضوء انتشار فيروس (كورونا).

وشددت فتح وهيئة الأسرى في بيان مشترك مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسحة عنه، على أن هذا النداء، الذي يحمل في تفاصيله كل أشكال المخاطر والقلق على أسيراتنا وأسرانا، يأتي في مرحلة حساسة، تسبق أن يسجل التاريخ كارثة حقيقية ضحاياها أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني وعربي في سجون ومعتقلات الاحتلال، في ظل الارتفاع الكبير للمصابين بهذا الفيروس في دولة الاحتلال.

وكشفتا أنه في ظل توحد كل مكونات دولة الاحتلال؛ لمواجهة هذه الجائحة، وما ترتب على ذلك من تعطيل للحياة بشكل كامل، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الإسرائيليين وإنقاذهم، يُترك الأسرى فريسة لهذا الفيروس في سجون، تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم، ولم توفر الأدوات الوقائية والمعقمات، بل على العكس من ذلك، قامت إدارة السجون بسحب 140 صنفاً من مواد (الكانتين)، جزء كبير منها مواد تنظيف.

وأضافت فتح والهيئة، أن الخطر الحقيقي، يكمن في قرار إدارة السجون، الذي عمم على الأسرى، بمنع خروج المرضى منهم إلى عيادات السجون، وعدم توفير الأدوية والعلاجات، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة ما يقارب 700 أسير مريض بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية يومية.

وأشارتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب عشرات المجازر بحق شعبنا الفلسطيني ومناضليه، وشددتا على ضرورة ألا يسمح المجتمع الدولي لذاته، أن يكون شاهداً على مجزرة إسرائيلية جديدة، يكون سلاحها فيروس (كورونا)، وضحيتها أسرانا الأبطال.

ووجهت (فتح) وهيئة الأسرى، صرخة باسم الأسرى وأسرهم إلى المجتمع الدولي: "أنقذوا 43 إمرأة وفتاة في معتقل (الدامون) المميت.. أنقذوا قرابة 200 طفل وقاصر، موزعين على معتقلات (عوفر ومجدو والدامون).. أنقذوا 700 أسير مريض 18 منهم يقبعون فيما يسمى (مستشفى سجن الرملة)، وهم اليوم أقرب من أي وقت آخر إلى الموت.. أنقذوا كل أسرانا، وخذوا برسائلنا وتقاريرنا التي وصلتكم على محمل الجد، فاليوم نناشدكم لكي تقوموا بواجباتكم ودوركم .. اليوم نطالبكم برفض عنصرية الاحتلال، التي تتجلى بالنظر إلى إجراءات محاربة فيروس (كورونا) داخل السجون وخارجها .. اليوم كونوا أكثر جرأة، وكفى لصمتكم".

وحيت حركة فتح وهيئة الأسرى، شعبنا الفلسطيني وقيادته الحكيمة على الحالة العالمية الفريدة التي شكلتها فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة في إدارة أزمة وباء فيروس (كورونا) المستجد، والتي تجلّت من خلال التناغم بين مختلف مكونات الدولة الفلسطينية، ما برهن على تفرد فلسطين دوماً كحالة استثنانية، تعبر كل محنة أشد عضداً وأصلب عوداً.

كما حيّتا صمود أسرانا الأبطال، الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، وأكدتا الموقف الفلسطيني القيادي والفصائلي والشعبي الثابت تجاه قضية الأسرى، والاستمرار في استنفار كافة الجهود المحلية والإقليمة والدولية من أجل الدفاع عن الأسرى وإسنادهم.

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