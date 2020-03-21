قفزة صادمة لضحايا (كورونا) خلال يوم واحد في إيطاليا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت السلطات الإيطالية، تسجل نحو 800 وفاة في أكبر قفزة لضحايا (كورونا) خلال يوم واحد.



وتحتل إيطاليا صدارة عدد الوفيات حول العالم، جراء تفشي فيروس (كورونا)، حيث يقترب عدد الوفيات من 13 ألفاً، فيما وقعت أكثر من 90% من وفيات الفيروس حول العالم، في الصين وإيطاليا وإسبانيا و إيران.



كما يقترب عدد الإصابات في العالم من 300 ألف حالة، كما نقلت قناة (العربية).