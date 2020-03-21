وزارة الاقتصاد: حظر أي مُورّد يتلاعب بأسعار السلع

بدورهم، أكد الموردون، التزامهم ودعمهم لإجراءات الحكومة الفلسطينية، الهادفة إلى ضبط وتنظيم السوق، واستقرار الأسعار وحماية المستهلك في مختلف المجالات.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم السبت: إنه سيتم حظر أي مُورّد، يقوم برفع أسعار السلع الأساسية الموردة للسوق الفلسطيني، استغلالاً للحالة الصحية الراهنة.جاء ذلك، في أعقاب لقائه مع مُوردي السلع الأساسية بمقر الوزارة، وتنفيذه جولة ميدانية، شملت عدداً من المحال التجارية.وأشار الوزير، إلى أنه سيتم نشر قائمة السقف السعري الاسترشادي للسع الأساسية، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع، التي هي متوفرة في السوق، وتلبي احتياجه لأشهر.