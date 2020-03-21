الكنيسة القبطية تُقرر إغلاق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من (كورونا)





وأصدرت اللجنة، وفق (اليوم السابع)، بياناً جاء فيه: "في إطار متابعة الوضع الاستثنائي، الذي يمر به العالم هذه الأيام، وكذلك البيانات التي تصدرها تباعًا منظمة الصحة العالمية، والتي تظهر الانتشار السريع لفيروس (كورونا) المستجد في مختلف دول العالم، ومن بينها بلادنا العزيزة مصر، التي يبذل مسؤولوها قصارى جهدهم في سبيل احتواء الوباء، الذي يعد أكبر أزمة صحية خطيرة نواجهها منذ مئات السنين".



وتابع البيان:"ونظرًا لأن التجمعات، تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا، غلق جميع الكنائس، وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة".



وأضاف البيان: "تقرر غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفى فقط، على أن تقوم كل إبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات، وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، حيث يسري القرار من اليوم السبت 21 آذار/ مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر".



واختتم البيان: "نناشد جموع الأقباط في مصر والخارج، عدم التهاون إزاء الأزمة الحاضرة، والالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات المسؤولة، للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق، يترجمها تزايد أعداد المصابين بالفيروس، والمتوفين في العالم، فليس من الحكمة أو الأمانة، أن يكون الإنسان سببًا في إصابة الآخرين أو فقد أحد أحبائه".

رام الله - دنيا الوطناجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس (كورونا) المستجد، (COVID-19).