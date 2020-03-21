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دولي

ترامب يُعلن نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس (كورونا)

ترامب يُعلن نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس (كورونا)
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت، مدينة نيويورك، منطقة كوارث بسبب فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود، منعا لتفشي فيروس (كورونا) الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأميركي، أن العمل جار مع الكونغرس لإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.

ويوم السبت، كشفت صحيفة (واشنطن بوست)، أن المخابرات الأميركية، نبهت في شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول فيروس (كورونا)- (كوفيد- 19) إلى وباء عالمي، لكن الرئيس ترامب، استهان بذلك التحذير.

وأضافت الصحيفة، أن ترامب والمشرعين الأميركيين، قللوا من شأن تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الوباء، الذي أصاب أكثر من 19 ألفاً و770 شخصاً داخل الولايات المتحدة.

ولم تحدد المخابرات الأميركية، وقتها، التاريخ المحتمل لوصول الفيروس إلى الأراضي الأميركية، أو استشرائه فيها، على نطاق واسع، لكنها كانت على دراية بنقاط انتشار المرض في الصين ودول أخرى.

واكتفت المخابرات الأميركية، بالتنبيه إلى وتيرة استشراء الفيروس، ونبهت إلى أن السلطات الصينية، تحاول التقليل من شدة المرض؛ لأنها لا تكشف معلومات دقيقة حول الوضع الصحي.

وفي وقت سابق، أثنى ترامب على جهود إدارته في كبح فيوس (كورونا) لأنه فرض قيوداً سريعة على دخول الصينيين أو من زاروا البلد الآسيوي، لكن الولايات المتحدة، سرعان ما شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المصابين بالعدوى.

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