السعودية تُعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بـ (كورونا) والحصيلة 392



إلى ذلك، جدد العالي، الدعوة للبقاء في المنازل والبعد عن التجمعات، مؤكداً أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بـ (كورونا).



وأهابت الوزارة بالجميع، الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظاً على سلامتهم، وسلامة المجتمع.



يذكر، أن السعودية، أعلنت، الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات، وسيارات الأجرة، والقطارات لمدة 14 يوماً، ابتداء من اليوم السبت.



وقال المصدر: إن هذه الخطوة، تأتي "استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على (كوفيد 19)، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم".

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 392.وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات (كورونا) في المملكة، أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، مشيراً إلى أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاماً، وفق قناة (العربية).