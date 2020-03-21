داخلية غزة تُعلن إغلاق صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، أنه تقرر إغلاق كافة صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية، ومنع الحفلات العامة اعتباراً من غد.





وقال البزم، خلال مؤتمر صحفي، إن 80 مواطناً، وصلوا عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، أمس الجمعة، تم إحالتهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً.



وأضاف البزم: "تواصل قوات الأمن والشرطة، فرض إجراءات التأمين لكافة مراكز الحجر الصحي في محافظات غزة، وقد تم افتتاح خمسة مراكز جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وتابع: "قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إغلاق كافة صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، إلى جانب منع إقامة الحفلات في الشوارع العامة، اعتباراً من يوم غد الأحد 22 آذار/ مارس، وحتى الجمعة 27 آذار/ مارس 2020، على أن يتم تقييم الحالة، وتحديث القرار بناء على آخر المستجدات".







وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: أجرينا 92 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة حتى اللحظة، وكانت جميع نتائجها سلبية، وعليه نؤكد خلو قطاع غزة من فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) حتى الآن.



وأضاف القدرة: " تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1271 مستضافاً داخل 20 مركزاً للحجر الصحي، مصنفة وفقاً لتاريخ دخولهم إليها، ولا يسمح بمغادرتها أو إضافة آخرين إليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي".



وأكمل القدرة: " قدمت الطواقم الطبية خدماتها السريرية لــ 378 حالة في الحجر الصحي بمركز مسقط قيزان النجار، ومركز مسقط جباليا، وفندق الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفندق الكومودور، ومنتجع بلو بيتش، بالإضافة إلى 24 حالة تخصصية في مستشفى الرنتيسي التخصصي، ومجمع الشفاء الطبي، ضمن إجراءات عزل خاصة".



واستطرد: " تابعت وزارة الصحة إجراءات إنهاء الحجر المنزلي لــ 637 عائداً إلى قطاع غزة، ولم تسجل عليهم أي أعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة إلى 2071 عائداً".

رام الله - دنيا الوطن