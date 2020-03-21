لجنة التحقيق بحريق النصيرات تُعلن عن قرارات حازمة وتوصي بإقالة عدد من الموظفين

أصدرت لجنة التحقيق الخاصة بحريق النصيرات الذي وقع مطلع الشهر الجاري، عدة توصيات بعد إنهاء التحقيق في الحريق الذي أودى بحياة أكثر من عشرين فلسطينياً وإصابة آخرين.





وحسب وكيل وزارة العدل، محمد النحال، فإن اللجنة أوصت باقالة رئيس بلدية النصيرات، وإقالة ضباط الأمن والسلامة في الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى، وإغلاق مخبز البنا الآلى بشكل كامل، وإغلاق محطة المشهراوي للغاز بشكل كامل.





وأوضح النحال، أن الحريق كشف عن نقص المعدات اللازمة للدفاع المدني للقيام بمهامه اللازمة عن اتساع رقعتها، وأن هناك قصور من البلدية والدفاع المدني في عدم منح التراخيص والجولات الميدانية، وفق لجنة التحقيق.















وأضاف النحال: "نوصي بإيقاف النقاط العشوائية لتوزيع الغاز، ونوصي بإحالة رئيس بلدية النصيرات للجهات القضائية المختصة، وإحالة إدارة مخبز البنا للجهات القضائية المختصة

رام الله - دنيا الوطن