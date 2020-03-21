شؤون فلسطينية

القوى الوطنية بمحافظة بيت لحم تناشد العمال بوقف العمل بالمستوطنات

القوى الوطنية بمحافظة بيت لحم تناشد العمال بوقف العمل بالمستوطنات
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
طالبت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، عمالنا البواسل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين في ريف المحافظة، بالتوقف الفوري عن الاستمرار في العمل في هذه المستعمرات، وخاصة في ظل ما تشهده هذه المستوطنات من تزايد في إصابات (كورونا). 

وناشدت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عمالنا البواسل بالالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين.

وأشارت لجنة التنسيق، إلى أهمية إعلان دولة فلسطين حالة الطوارئ للوقاية من جائحة فيروس (كورونا) الفتاك الذي يجتاح العالم، حيث كان لهذا الإعلان أثره الكبير والإيجابي للحد من انتشار الفيروس وتطويقه والتخفيف من أضراره في محافظة بيت لحم والمحافظات الأخرى.

وحملت اللجنة المسؤولية القانونية والوطنية للمقاولين والسماسرة الذين يواصل بعضهم في إرسال العمال الفلسطينيين للعمل في هذه المستوطنات، غير عابئين بتوجيهات وإجراءات وزارة الصحة الفلسطينية ودولة فلسطين التي تهدف إلى مواجهة انتشار الفيروس في أوساط شعبنا.

واختتمت لجنة التنسيق بيانها بالقول: "أخي العامل لا تجلب الوباء إلى أطفالك..وعائلتك وشعبك، الوضع ليس سهلا في هذه المرحلة  وعلينا جميعا الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، لتجنب مزيد من الخسائر والإصابات".

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