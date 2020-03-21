بلدية رام الله تصدر تعليماتها للتخلص من النفايات المنزلية بنشرة خاصة بحالات الطوارئ





رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية رام الله نشرة خاصة للتعامل مع حالة الطوارئ فيما يتعلق بالتخلص من النفايات المنزلية وكيفية الحفاظ على النظافة في العمارات السكنية.وجاء في النشرة التي وجهتها البلدية لجميع المواطنين تعليمات خاصة بالتخلص بالنفايات المنزلية من خلال:التخلص من النفايات المنزلية:- وضع النفايات المنزلية في أكياس محكمة الإغلاق مع عدم تسريب الأوساخ والتأكد من القائها في حاوية النفايات وليس بجانبها.- في حال كانت حاوية النفايات بمحيط منزلكم ممتلئة يرجى منكم الاتصال على الرقم التالي 115 أو 022945555 او ارسال الملاحظة عبر صفحتنا على (فيسبوك).- في حال وجود أية نفايات طبية (خاصة بالحجر المنزلي) يجب عليكم إبلاغ البلدية على الرقم التالي 155 او 022945555-يجب عدم القاء أية نفايات وخصوصا الكمامات او الكفوف أو غيرها في الشارع (تحت طائلة المسؤولية) بل في حاوية النفايات.- إلقاء النفايات بالحاويات من قبل البالغين، وتجنيب كبار السنوالأطفال ذلك.إجراءات وقائية في العمارات السكنية- مسؤولية نظافة الأماكن العامة في العمارة مسؤولية مشتركة (الدرج، باب العمارة، المصعد، مفاتيح الاضاءة.) التأكد من وجود معقم على مدخل العمارة وفي المصعد يفضل استخدام الدرج. غسل الايدي فور دخول المنزل.- التأكد من وجود ارقام الطوارئ في كل منزل (الشرطة 100، الإسعاف 101، البلدية 115، وزارة الصحة/الطب الوقائي 0593716126 ،0562401269، الدفاع المدني 102)- تأكد لجنة العمارة وجميع السكان من تعبئة بطاقة الكهرباء (رقم شركة الكهرباء: 022947650) ومن وجود غاز كافي للاستخدام المنزلي.- في حال وجود مريض أو كبير في السن لوحده – نهتم بحاجاته (مع اتباع تعليمات الصحة والسلامة العامة)- إيجاد وسيلة للتواصل بين سكان العمارة مثل (الواتساب او (فيسبوك) او غيرها..)إجراءات عامة- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة- تزويد المنزل بالاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والأدوية والمعقمات لمدة كافية.- في حال وجود خلل فني يرجى إيجاد وسائل تواصل مثل جهاز راديو ببطارية وتلفون أرضي.