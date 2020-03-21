الصحة العالمية: ندعم قطاع غزة في استعداده لمواجهة فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبد الناصر صبح، عن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمساعدة القطاع على التصدي لفيروس كورونا.
أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبد الناصر صبح، عن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمساعدة القطاع على التصدي لفيروس كورونا.
وقال صبح، اليوم السبت: "نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا"، وفق (روسيا اليوم).
وأشار مدير المكتب إلى أن "تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليا من أي إصابات".
وأشار مدير المكتب إلى أن "تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليا من أي إصابات".
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