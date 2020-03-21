عشراوي تهنئ أبناء شعبنا بعيد الأم وأول أيام الربيع وذكرى معركة الكرامة



وعبرت في برقيتها عن محبتها لجميع الأمهات اللواتي مارسن العطاء والحنان، وإلى كل من منح الحياة قيمة ومعنى، وإلى جميع الذين أدركوا معنى الصمود والمقاومة فجسدوا الكرامة الإنسانية.

وأشادت عشراوي بمقاومة الام الفلسطينية وبصمودها في قطاع غزة المحاصر، واثنت على دور المقدسيات اللواتي يتعرضن إلى التطهير العرقي بشكل يومي، كما حيّت امهات الشهداء والأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال، واستذكرت الشهيدات اللواتي دفعن أرواحهن فداء للوطن.



واكدت على ان هذه المناسبات تمر علينا هذا العام وفلسطين والعالم بأكمله يشهد ظروفا صعبة ويخوض غمار معركة الحياة ضد فيروس كوفيد ١٩ وقالت: " ان هذه المناسبات تمثل بارقة الامل التي تمنحنا الثقة بان القادم أجمل وتزيدنا تشبثا بالوجود وبكل ما هو جميل واصيل فنحن "نحب الحياة اذا ما استطعنا اليها سبيلا".



وتمنت في ختام برقيتها للجميع موفور الصحة والعافية والسعادة وشددت على ان الالتزام بتعليمات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة هي السبيل الامثل للحفاظ على حياتنا وحياة احبائنا.





رام الله - دنيا الوطنتقدمت عضو اللجنة التنفيذية الدكتورة حنان عشراوي من ابناء شعبنا الفلسطيني في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي بالتهنئة بمناسبة عيد الأم، وأول أيام الربيع، وذكرى معركة الكرامة.