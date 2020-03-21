حماس: الأم الفلسطينية ستظل ملهمة الأجيال للحفاظ على قضيتنا

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت حركة حماس، اليوم السبت، تحية إجلال وإكبار للأمهات في يوم عيدهن، وعلى رأسهن الأم الفلسطينية التي كانت دائماً في مقدمة مسيرة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال وسياسته العنصرية، ورأس حربة مشروع المقاومة.



وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم :إن الأم الفلسطينية حاضنة للروح الوطنية الفلسطينية، والمحرضة على التمسك بحقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته، والحارسة لعادات شعبنا وتقاليده الأصيلة، التي شكلت باستمرار الضمانة الأكيدة لتعزيز هوية شعبنا الفلسطينية.



وأشار إلى أن الأم الفلسطينية كانت على الدوام صاحبة التضحيات العظيمة في كل مراحل حركة التحرر الوطني، وفي مرمى استهداف الاحتلال لها، من القتل والإصابة والتهجير والإبعاد والاعتقال، لكنها ظلت ثابتة على المسار الوطني الأصيل.



وأكد قاسم أن الأم الفلسطينية ستظل ملهمة الأجيال للحفاظ على قضيتنا، والعمل على بناء الفلسطيني الذي يناضل من أجل استرداد أرضه ومقدساته وانتزاع حريته.



وأعرب عن تقديره لدور الأم الفلسطينية الرائد في كل المجالات، والإجلال العظيم لتضحياتها المتواصلة.