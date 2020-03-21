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دولي

زلزال قوي يضرب اليونان

زلزال قوي يضرب اليونان
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.6 درجات شمال غرب اليونان اليوم السبت، مما تسبب في أضرار في مباني لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.

ووفق شبكة (سكاي نيوز) فقد قال معهد أثينا للجيوديناميكية إن الزلزال كان مركزه على بعد 11 كيلومترًا من بلدة بارغا الساحلية الغربية، و316 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من العاصمة، أثينا.

وأوضحت الوكالة، أن الزلزال دفع الناس للركض إلى الشارع، في حين أفيد أن العديد من المنازل القديمة وغير المأهولة قد انهارت في قرية كانالاكي المجاورة.

كما تم الإبلاغ عن أضرار أقل حدة في المنازل الجديدة، مع سقوط نوافذ وأجزاء من الجدران.

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