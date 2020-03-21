أوقاف غزة تصدر قرارًا حول مدة الانتظار بين الأذان والإقامة

المسجد العمري بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في قطاع غزة، اليوم السبت، قرارًا لجميع المؤذنين في مساجد القطاع يقضي بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بحيث تصبح المدة 10 دقائق في جميع الصلوات.



وأكدت أوقاف غزة، وفي بيان وصل "دنيا الوطن" أنه "سيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، ابتداءً من صلاة الظهر، وسيبقى العمل به حتى إشعار آخر".



وأوضحت الأوقاف، أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة لتقليل نسبة التجمع والاحتكاك بين المواطنين؛ من أجل منع تسلل فيروس كورونا إليهم، والحفاظ على سلامتهم.



وأضافت: "ندعوالمولى عز وجل أن يصرف هذا الوباء عن أهلنا وشعبنا والبشرية جمعاء، وأن يرفع عنا ما نحن فيه من البلاء".