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شؤون فلسطينية

المحافظ أبو النجا يثمن دور اللجنة الاستشارية للوزيرة الكيلة بمجابهة كورونا

المحافظ أبو النجا يثمن دور اللجنة الاستشارية للوزيرة الكيلة بمجابهة كورونا
رام الله - دنيا الوطن
ثمن الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الاستشارية لوزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة في مجابهة فايروس كورونا في المحافظات الجنوبية تطبيقا لتعليمات السيد الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ.

جاء ذلك خلال لقائه اللجنة الاستشارية لوزيرة الصحة برئاسة الدكتور زكريا اللوح والتي تضم ثلة من الاطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والاداريين من كافة التخصصات بوزارة الصحة.

واضاف الوزير ابو النجا اننا في محافظة غزة واللجنة الاستشارية لوزيرة الصحة في حالة طوارئ وانعقاد دائم من اجل متابعة كافة التطورات بما يخص فايروس كورونا وكيفية مجابهته وحماية ابناء شعبنا.

واكد محافظ غزة على أهمية الدور التكاملي الذي تقوم به المؤسسات الصحية والرسمية لتنفيذ قرار السيد الرئيس وتعليمات دولة رئيس الوزراء في مجابهة هذا الفايروس الخطير والتقيد بتعليمات الامن والسلامة التي تعلن عنها وزارة الصحة والالتزام بقراراتها وتعميماتها.

من جهته شكر الدكتور زكريا اللوح السيد المحافظ على حرصه على التواصل من اجل تنفيذ قرار السيد الرئيس والذي كان له دور كبير في احتواء هذا الفايروس.

ووضع مسؤول اللجنة الاستشارية السيد المحافظ في الخطوات التي قاموا بها من خلال الدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة والتي تحرص على توفير المستلزمات الضرورية في المحافظات الجنوبية للوقاية من فايروس كورونا.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على مجموعة من المبادرات والخطوات التي من شأنها توعية أبناء شعبنا وإمدادهم بالأدوات اللازمة لمواجهة هذا الوباء، والابقاء على دورية الاجتماعات وعلى اهمية انعقادها كلما دعت الضرورة.







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