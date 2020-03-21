الحساينة: فيروس كورونا أظهر شخصية الرئيس عباس عالية المستوى.. نحن فخورون به

أشد الأزمات، واصفًا شخصية الرئيس بأنها عالية المستوى.



وقال الحساينة في بيان صحفي، إن الرئيس كان على حق حين أعلن حالة الطوارئ في كافة الأراضي الفلسطينية، لمحاربة

الفيروس الذي انتشر في بيت لحم.





وانتقد كل شخص قلل من شأن قرار الرئيس واستهتر بخطوته الحالي، قائلاً:" كان السباق في إعلان حالة الطوارئ، ومن بعده كثير منزعماء العالم فعلوا ما فعله لمنع انتشار الوباء".



وأشار الحساينة إلى أن القرار الذي اتخذه الرئيس بإغلاق مدينة

بيتلحم وغيرها من المدن، يدل على اليقظة العالية التي يتمتع بها، بالرغممن انشغالاته بمعاركه السياسية ضد الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية.



وعبر عن فخره بأن يكون لدى الشعب الفلسطيني رئيسا، اسمه

محمود عباس، ويتخذ قرارات عاجلة لأجل سلامة أبناء شعبنا

ويدافع عنحقوق شعبه ويتمسك بثوابته الوطنية، مضيفًا:

على الشعب الفلسطيني أن يثق في جميع خطوات الرئيس".



وأردف الحساينة قائلاً:"بكل مرة تثبت القيادة الفلسطينية ممثلة

بالسيد الرئيس (أبو مازن) بأنها قادرة على الابحار بأبناء شعبنا

وسطالأمواج الهائجة وأشد الرياح العابرة، فهي جديرة بقيادة

الشعب بظروفه الصعبة"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان السابق، الدكتور مفيد الحساينة، أن فيروس "كورونا" أظهر شخصية الرئيس محمود عباس ( أبومازن) المثقلة بالخبرة الواسعة والحكمة في التعامل مع