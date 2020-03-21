حركة فتح إقليم سلفيت: تُسلّم 12 سريراً طبياً لمركز الحجر الصحي والمستشفى

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قامت حركة فتح إقليم سلفيت، ممثلة بأمين سر الإقليم عبد الستار عواد، بتسليم (أثني عشر) سريراً طبياً لمركز الحجر الصحي ومستشفى سلفيت الحكومي، بتبرع من المحامي منصور ربحي منصور، بحضور رئيس بلدية سلفيت، عبد الكريم زبيدي، ومدير صحة سلفيت، د. هيثم منصور، ومدير مستشفى سلفيت، د. غسان بركات، وعضو لجنة الإقليم، مكرم عامر، ومنسق حركة الشبيبة، معمر زيقان، والمدير الطبي في مستشفى سلفيت، د. محمد الرمحي، والوفد المرافق.



وأكد عواد، أن حركة فتح، تدعم قرارات الرئيس محمود عباس، الحكيمة ورئيس الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ، داعياً المواطنين إلى الالتزام الكامل بتوجيهات وتعليمات لجنة الطوارئ المركزية والجهات المختصة، بما يصدر عنها من قرارات؛ للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على سلامة المواطنين.



ونوه إلى أن المناطق التنظيمية لحركة (فتح) متواجدة وعلى استعداد تام لمساندتكم في الظروف التي تمر بها البلاد، فلا تترددوا بالتواصل معهم في أي أمر طارئ، متوجهاً بالشكر للجنة الطوارئ المركزية، ولكافة الأجهزة الأمنية، وطواقم وزارة الصحة، وكل اللجان العاملة على الأرض.



وتقدم عواد بالشكر والعرفان للاستاذ منصور على هذا اللفتة الكريمة، بالتبرع بالأسره الطبية لمركز الحجر الطبي، داعياً الشركات الوطنية العاملة على مستوى الوطن؛ للوقوف عند مسؤوليتهم المجتمعية والمساهمة بدعم وزارة الصحة، ولجان الطوارئ في المحافظات، مضيفاً أن التبرع، يعكس الروح والثقافة الإيجابية في المجتمع الفلسطيني، وهذا نابع من شعور بالمسؤولية.