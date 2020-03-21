أهالي وادي الربابة يُواصلون الرباط على أرضهم



وقال عبد الحكيم أبو سنينة، عضو لجنة حي وادي الربابة: إنهم مستمرون بحماية أرضهم، مطالباً أصحاب الأراضي، وغيرهم من المواطنين من بلدة سلوان بالرباط فيها كل يوم سبت من الساعة العاشرة صباحاً، لإثبات وجودهم فيها.



وأوضح أبو سنينة، بأن لجنة الحي، عاكفة على تنفيذ أنشطة وفعاليات على أرض وادي الربابة، والتي من شأنها تعزيز وجود الأهالي على أرضهم، وتقويض رواية الاحتلال بأن الأرض مهجورة ولا أصحاب لها.



وحسب لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، فإن الأرض تبلغ مساحتها 4 دونمات، في المنطقة الواقعة أول حي وادي الربابة، الذي تقدر مساحته بـ 60 دونماً، ومهدد بالمصادرة لإقامة جسر تهويدي بين حي الثوري ومنطقة النبي داود، مرورا بحي وادي الربابة، بطول 197 متراً، وبارتفاع 30 متراً.



ويوجد في حي وادي الربابة، بؤرة استيطانية، كما يعمل الاحتلال على مصادرة مزيد من أراضيه لصالح مشاريعه الاستيطانية، وخاصة في المناطق القريبة من المسجد الأقصى.



وتخطط بلدية الاحتلال في القدس لمصادرة أراض في وادي الربابة، بحجة إقامة حدائق عامة وبناء جسر بطول 197 متراً وبارتفاع 30 متراً، يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مروراً بحي وادي الربابة.

رام الله - دنيا الوطنيواصل أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان، الرباط على أرضهم، وسط دعوات من لجنة الحي؛ لتخصيص يوم من كل أسبوع للرباط في الأرض لحمايتها من المصادرة.