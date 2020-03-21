فتح: أي مخالفة لقرارات الحكومة الفلسطينية هي مخالفة للشرع والدين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن أي مخالفة لقرارات الحكومة، هي مخالفة للشرع والدين، وعدم الالتزام في هذا الوقت من بعض الأشخاص، يُعد شُبهة وطنية، تقود لتدمير البلاد والعباد، وخدمة لمصالح أعداء الشعب الفلسطيني.



ودعا المتحدث باسم حركة (فتح)، حسين حمايل، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إلى ضرورة التعامل بحزم مطلق، مع بعض الأشخاص الذين يريدون العبث بالأمن القومي لأبناء فلسطين من خلال مخالفة التعليمات أو بث الشائعات، وتجاوز القانون في أي مجال من مجالات الحياة.



كما دعا حمايل، المواطنين إلى ضرورة عدم الاستهتار وإبلاغ الجهات المختصة عن أي خرق فردي، لأن المسؤولية جماعية، وسلامة الناس مسؤولية كل مواطن.