شؤون فلسطينية

إقليم سلفيت: اجتماع طارئ لأمناء سر المناطق وخطوات ميدانية

إقليم سلفيت: اجتماع طارئ لأمناء سر المناطق وخطوات ميدانية
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع اليوم السبت، أمين سر إقليم سلفيت، عبد الستار عواد، بأمناء سر المناطق التنظيمية في مكتب الإقليم، وذلك بعد دخول فيروس (كورونا) المستجد لمحافظة سلفيت، وتسجيل أول إصابة فيها.

وأكد عواد، أن الإجتماع الطارئ، جاء بعد الإعلان عن الإصابة الأولى في بلدة قراوة بني حسان، غربي محافظة سلفيت، مضيفاً أن الإصابة هي بمثابة الإعلان لتوحيد كافة الجهود؛ لمواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا)، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وشدد عواد على ضرورة التزام المواطنين، بالتعليمات التي أقرتها لجنة الطوارئ المركزية، ووزارة الصحة الفلسطينية؛ لمواجهة الفيروس، متوجهاً برسالة إلى التجار، بالالتزام بعدم رفع أسعار السلع الغذائية، وضرورة التكافل الاجتماعي، والتكاتف لتجاوز الأزمة، والوصول إلى بر الأمان.

وفي نهاية الاجتماع، تم الإتفاق على مجموعة من النشاطات المجتمعية للجان الطوارئ المساندة، التابعة للحركة في كافة المواقع التنظيمية، حيث سيتم البدء مباشرة بحملة تنظيف وتعقيم واسعة لكافة بلدات المحافظة، بإطار الوقاية من فيروس (كورونا) المُستجد.




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