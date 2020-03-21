حسين الشيخ: طالبنا إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى من فيروس (كورونا)

حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية، خاطبت الجانب الإسرائيلي، بخصوص الأسرى الفلسطينيين.



وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "طالبنا إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس (كورونا)، وأبلغناهم استعداد السلطة؛ لتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية الكفيلة بحمايتهم".



يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ترفض الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين؛ بما فيهم المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، رغم انتشار فيروس (كورونا) في إسرائيل.



ويسعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، للإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس (كورونا) والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل.