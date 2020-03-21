إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتًا بالجامع الأزهر في مصر

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رام الله - دنيا الوطن

قرر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتاً في الجامع الأزهر، حرصاً على سلامة المصلين لمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقاً من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.



وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت غلق جميع الكنائس، وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.



وقالت الكنيسة، في بيان لها، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، اجتمعت، صباح اليوم؛ لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس (كورونا) المستجد (COVID -19).