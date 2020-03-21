إيران تُنتج دواء لعلاج مصابي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محمد رضا شانة ساز، رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، اليوم السبت، أن بلاده، أنتجت دواء تركيبيا لعلاج فيروس (كورونا) سيكون جاهزاً في الأسواق في غصون 10 أيام.



وقال ساز، وفق ما نقلت قناة (العالم): إن طهران تمكنت من إنتاج دواء لعلاج المصابين بفيروس (كورونا)، وإن هذا الدواء سيتم توزيعه في الأسواق في غضون أسبوع إلى عشرة أيام.



وأضاف ساز: إنه تم إدخال المواد الأولية الخاصة بالدواء، أمس، إلى إيران، مؤكداً أن عملية إنتاج الدواء الإيراني قد بدأت عملياً.



وأشار المسؤول الإيراني، إلى أنه تم اختبار الدواء على عدد من المرضى، مضيفاً أنه خضع للاختبار السريري، وحصل على الرخص اللازمة.