حركة المقاومة الشعبية: نُطالب بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والأسيرات، من سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وتساءلت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" عن مسؤولية المجتمع الدولي، تجاه قضية الأسرى، وكيفية التخفيف من معاناتهم والإفراج عنهم، مؤكدة 'أن هناك خطراً حقيقياً يهدد حياتهم.



ودعت الحركة إلى أوسع حملة ضغط محلية ودولية؛ لإجبار حكومة نتنياهو، على الإفراج عن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.



ووجهت الدعوة، خاصة إلى المؤسسات الحقوقية والقانونية والصليب الأحمر، والأمم المتحدة، والمنظمات العاملة في كل بقاع العالم؛ للتدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال؛ للإفراج عن الأسرى، وإنقاذ حياتهم قبل انتشار فيروس (كورونا) بينهم.



وأكدت الحركة، أن استمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين لا مبرر له، وإن ما يتخذه الاحتلال ضدهم من إجراءات، إنما هي إجراءات انتقامية بالدرجة الأولى.