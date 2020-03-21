وزارة الاقتصاد: أغلقنا محلاً تجارياً في محافظة أريحا بعد رفعه للأسعار

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة أريحا والأغوار، وبالتعاون مع شركائها، صباح اليوم، محلاً تجارياً لرفعة أسعار السلع الأساسية، وخاصة السكر.



ويأتي ذلك، تنفيذاً لتعليمات وزير الاقتصاد، خالد العسيلي، الرامية إلى الحزم، وعدم التهاون بحق المخالفين، ومن يحاول استغلال حالة الطوارئ الراهنة، لمواجهة فيروس (كورنا).