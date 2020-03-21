شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: نُزود قطاع غزة بكافة الاحتياجات اللازمة للوقاية من فيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: نُزود قطاع غزة بكافة الاحتياجات اللازمة للوقاية من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إنه حتى اليوم، لم تسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وناقشت الوزيرة الكيلة، خلال الاجتماع، الذي عقدته في مكتبها، اليوم السبت، مع وزيرة المرأة، أمال حمد، ووزير الثقافة، عاطف أبو سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين، أسامة السعداوي، الوضع الصحي العام في قطاع غزة، والإجراءات المتخذة لحمايتها من فيروس (كورونا)، وتزويد القطاع بكافة الاحتياجات اللازمة، حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية.

وأوضحت، أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجميع الشركاء، تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس في المحافظات الشمالية، والتصدي لدخوله للمحافظات الجنوبية.

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