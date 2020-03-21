شاهد: إدخال معدات للوقاية من فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه تم إدخال المئات من أطقم فحص وتشخيص فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وقالت القناة: إنه تم نقل حوالي ألف مجموعة وقاية، ومائة لتر من جل معقم اليدين للوقاية والنظافة إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال الأسابيع الأخيرة.