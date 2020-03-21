شاهد: إدخال معدات للوقاية من فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه تم إدخال المئات من أطقم فحص وتشخيص فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وقالت القناة: إنه تم نقل حوالي ألف مجموعة وقاية، ومائة لتر من جل معقم اليدين للوقاية والنظافة إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال الأسابيع الأخيرة.
أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه تم إدخال المئات من أطقم فحص وتشخيص فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وقالت القناة: إنه تم نقل حوالي ألف مجموعة وقاية، ومائة لتر من جل معقم اليدين للوقاية والنظافة إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال الأسابيع الأخيرة.
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