شاهد: شوارع العاصمة الأردنية خالية من المواطنين

رام الله - دنيا الوطنأكدت الأردن، اليوم السبت، بدء تنفيذ قرار حظر التجول في المملكة، الذي سيُحد من تنقلات 10 ملايين نسمة، في إجراء احترازي؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.ونشرت قناة (روسيا اليوم) مقاطع فيديو من شوارع العاصمة الأردنية، حيث بدت خالية من المواطنين، الذين التزموا بقرار حظر التجول، خاصة أن عقوبة السجن بانتظار المخالفين.ويقضي القرار بحظر التجول في كل أنحاء البلاد، ابتداء من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها، على أن يُعلن الثلاثاء المقبل أوقاتاً محددة للأردنيين؛ لقضاء حوائجهم الضرورية، وفقاً لآلية معينة.