نقابة الأطباء: العاملون بالقدس والداخل مُلزمون بالبقاء في عملهم شهرين دون عودة

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت نقابة الأطباء، جميع الأطباء العاملين في العيادات أو مستشفيات مدينة القدس المحتلة، والداخل المحتل، بالالتزام الكامل بعدم الذهاب بشكل يومي إلى أماكن عملهم، وعليهم المكوث في العمل لمدة شهرين على الأقل دون عودة.



وأكدت النقابة، على ضرورة هذا الإجراء، والذي سيتم بعده إخضاع الأطباء للحجر الصحي لمدة أسبوعين، قبل العودة إلى بيوتهم، حفاظاً على صحة المواطنين، وللحد من انتشار الفيروس.



وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن كافة الأطباء، ملزمون بقرار النقابة، تحت طائلة المسؤولية.