ملحم: غدًا سيُعلن رئيس الوزراء عن إجراءات احترازية مشددة حول (كورونا)

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن رئيس الوزراء، محمد اشتية، سيعلن غدا الأحد، عن إجراءات احترازية جديدة، ستكون الأكثر تشدداً، بهدف السيطرة على فيروس (كورونا).



وقال ملحم خلال الإيجاز الصباحي للحكومة، حول فيروس (كورونا): إن المهلة الممنوحة للعمال الفلسطينيين، تنتهي غداً الأحد، مبيناً أن الحركة على المعابر، والحركة على الحدود، ستجلب وتساهم في توسيع رقعة انتشار وباء (كورونا) الجديد.



وأوضح، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 52 إصابة، وتعافي 17 مصابًا.



وعن عينات المخالطين لمصاب سلفيت، قال ملحم: إن العينات الـ 46 التي اخذت من قرية قراوة بني حسان بسلفيت، جميعها سليمة.



وأكد ملحم، أن الطبيب المصاب في الخليل، تم إخضاعه للفحص بعد ظهور الأعراض عليه، وهو يعمل في مستشفى (هداسا) الإسرائيلي.



وأشار إلى أن هناك تضارباً بالأنباء، حول حقيقة ما يحصل في سجون الاحتلال، ولم نتأكد حتى اللحظة، إن كان هناك إصابات، ولكن إجراءات الاحتلال، تشي بأن هناك شيئاً.



وأضاف: نعاني من نقص في شرائح فحص فيروس (كورونا) كما يعاني العالم كله، مشيراً إلى أن مدينة بيت لحم، هي نموذج عن ووهان الصينية، كونها لم تنقل العدوى لأي محافظة أخرى.