انقلاب قاربي صيد في بحر قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
انقلب صباح اليوم السبت، قربان في بحر قطاع غزة، نتيجة الأجواء الماطرة والعاصفة، التي ضربت القطاع.
وقال نقيب الصيادين، نزار عياش: إن قاربين انقلبا في بحر دير البلح وسط القطاع، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات بين الصيادين، عدا عن الأضرار المادية.
انقلب صباح اليوم السبت، قربان في بحر قطاع غزة، نتيجة الأجواء الماطرة والعاصفة، التي ضربت القطاع.
وقال نقيب الصيادين، نزار عياش: إن قاربين انقلبا في بحر دير البلح وسط القطاع، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات بين الصيادين، عدا عن الأضرار المادية.
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