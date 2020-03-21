انقلاب قاربي صيد في بحر قطاع غزة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

انقلب صباح اليوم السبت، قربان في بحر قطاع غزة، نتيجة الأجواء الماطرة والعاصفة، التي ضربت القطاع.



وقال نقيب الصيادين، نزار عياش: إن قاربين انقلبا في بحر دير البلح وسط القطاع، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات بين الصيادين، عدا عن الأضرار المادية.