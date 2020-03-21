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انقلاب قاربي صيد في بحر قطاع غزة

انقلاب قاربي صيد في بحر قطاع غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انقلب صباح اليوم السبت، قربان في بحر قطاع غزة، نتيجة الأجواء الماطرة والعاصفة، التي ضربت القطاع.

وقال نقيب الصيادين، نزار عياش: إن قاربين انقلبا في بحر دير البلح وسط القطاع، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات بين الصيادين، عدا عن الأضرار المادية.

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