دولي

إيران: الولايات المتحدة تُمارس إرهاباً اقتصادياً وصحياً علينا

إيران: الولايات المتحدة تُمارس إرهاباً اقتصادياً وصحياً علينا
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن الارهاب الاقتصادي والصحي الأمريكي، ذو أشكال مختلفة، وجريمة ضد الإنسانية، مؤكداً أن عقوبات أمريكا، تحول دون شراء الأدوية والمعدات الطبية.

وقال ظريف، وفق ما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم): الإرهاب العلاجي الأمريكي، حال دون اتخاذ بلاده موقفاً فاعلاً لمواجهة وباء (كورونا).

وأوضح، أن "إيران دولة غنية، إلا أننا لا نمتلك بفعل الحظر الموارد اللازمة، لتقديم الخدمات للمتضررين، وحتى لو كنا نمتلك القدرة المالية على ذلك، فإن الحظر، يحول دون شرائنا للأدوية والمعدات، لأن القيود المصرفية والمالية المطبقة ضدنا، لا تميز بين شراء السلع الخاصة بالخدمات الإنسانية من غيرها، وعندما يتصور مصرف ما أن التجارة مع إيران أمر خطير، يقوم بغلق جميع الأبواب ببساطة"، منوهاً إلى أن عرض وزير الخارجية الأمريكي، المساعدة على إيران، مجرد نفاق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "إيران قادرة على حماية نفسها من (كورونا) وتمتلك قدراً كافياً من الأصدقاء؛ ليقدموا لها المساعدات، وما يتعين على أمريكا أن تفعله، هو وقف إرهابها الاقتصادي".

وأضاف: "ندعو دول العالم إلى التوقف عن التفرج على الغطرسة الأمريكية، ضد إيران، الشعب الإيراني يموت، بينما تقبل الآخرون الغطرسة الأمريكية؛ كي لا تؤذيهم واشنطن، هذا السلوك غير إنساني، وغير مؤثر".

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