المطران حنا: من القدس نبعث ببطاقة تهنئة لكل الأمهات بمناسبة عيد الأم



الام في فلسطين لها نكهة خاصة ومكانة متميزة فهي المربية والمعلمة والمناضلة والمكافحة، هي ام الاسير وزوجته وهي ام الشهيد وزوجته ايضا وهي اولاً وقبل كل شيء الام التي ترفع رأسنا عاليا برقيها وانسانيتها ومحبتها وحكمتها ورصانتها.



فكل عام وأنتن بألف خير يا أيها الامهات في هذه الارض المقدسة وان شاء الله نحن قادرون على ان نقضي على وباء الكورونا والذي نعتقد بأنه سحابة صيف سوف تزول لكي يتابع ابناء شعبنا حياتهم الاعتيادية ويمارسوا دورهم في خدمة هذا الوطن وهذه القضية وفي الدفاع عن القدس ومقدساتها واوقافها المسيحية والاسلامية.



من رحاب كنيسة القيامة، نبعث بزهرة يفوح منها طيب المحبة والوفاء والتقدير لكل أم في ارضنا المباركة وفي مشرقنا وفي العالم بأسره.



كما ونرفع الدعاء من أجل الأمهات اللواتي تركنَّ هذا العالم الفاني وهن الآن في عالم الخلود، ونصلي من أجل راحة نفوسهن، وقد تركنَّ هذا العالم، ولكن بصماتهن ما زالت موجودة وستبقى.



رحم الله كل أم يفتقدها أبناؤها ومجتمعها ونفتقدنا جميعاً.



كل عام وأمهاتنا بألف خير، وكل عام وفلسطين وأهلها بألف خير، وستبقى القدس عاصمتنا وقبلتنا، وحاضنة أهم مقدساتنا.

رام الله - دنيا الوطنفي هذه الأيام العصيبة، وفي ظل حالة الحجر الصحي الجماعي ومنع التجول في مدينتنا المقدسة، يحل علينا اليوم عيد الأم، ولذلك فإننا نتوجه لكل الأمهات في مدينتنا المقدسة وفي بلادنا المباركة بتهنئتنا القلبية في هذا اليوم، الذي نؤكد فيه وفاءنا لكل أم أفنت حياتها في خدمة أسرتها ومجتمعها ووطنها.