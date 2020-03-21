"محميات فلسطين "يحتفي باليوم الدولي للغابات والأشجار





ويبلغ إجمالي مساحة الغابات في الضفة الغربية حوالي 7,830 هكتار في العام 2012 (1% فقط من إجمالي مساحة الضفة الغربية)، منها 4,200 هكتار تم ضمها خلف جدار الضم والتوسع، و150 هكتار تقع شرقي جدار الضم والتوسع الاستيطاني، ويقدر عدد الأنواع الحية النباتية والحيوانية التي تعيش في فلسطين التاريخية حوالي 51,000 نوع حيث تشكل هذه الأنواع ما يقرب من 3٪ من التنوع البيولوجي العالمي.



أما في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيقدر عدد الأنواع الحيوانية حوالي 30,850 نوعاً؛ منها 30,000 نوع من اللافقاريات، و373 من الطيور، و297 من الأسماك، و92 من الثدييات، و81 من الزواحف، و5 من البرمائيات.



ودعت (محميات فلسطين) إلى أهمية المحافظة على الغابات والأشجار، وملاحقة من يمارس عمليات القطع الجائر بحقها، بهدف حماية المشهد الطبيعي والتنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، من أجل حفظ حقوق الأجيال القادمة؛ للتمتع بالموارد الطبيعية

الفلسطينية.



الطبيعية.ويبلغ إجمالي مساحة الغابات في الضفة الغربية حوالي 7,830 هكتار في العام 2012 (1% فقط من إجمالي مساحة الضفة الغربية)، منها 4,200 هكتار تم ضمها خلف جدار الضم والتوسع، و150 هكتار تقع شرقي جدار الضم والتوسع الاستيطاني، ويقدر عدد الأنواع الحية النباتية والحيوانية التي تعيش في فلسطين التاريخية حوالي 51,000 نوع حيث تشكل هذه الأنواع ما يقرب من 3٪ من التنوع البيولوجي العالمي.أما في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيقدر عدد الأنواع الحيوانية حوالي 30,850 نوعاً؛ منها 30,000 نوع من اللافقاريات، و373 من الطيور، و297 من الأسماك، و92 من الثدييات، و81 من الزواحف، و5 من البرمائيات.ودعت (محميات فلسطين) إلى أهمية المحافظة على الغابات والأشجار، وملاحقة من يمارس عمليات القطع الجائر بحقها، بهدف حماية المشهد الطبيعي والتنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، من أجل حفظ حقوق الأجيال القادمة؛ للتمتع بالموارد الطبيعيةالفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (محميات فلسطين) الإلكتروني، على أهمية اليوم الدولي للغابات والأشجار، في تعزيز الوعي البيئي، بأهمية الغابات والتنوع الحيوي.ويأتي شعار اليوم الدولي بعنوان: (الغابات والتنوع الحيوي، أثمن من أن نخسرها) والذي يصادف الحادي والعشرين من كل عام، للتأكيد على أهمية الغابات والتنوع الحيوي.وأشارت محميات فلسطين، إلى أنه في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد، فقد تغيرت طرق التفاعل والاحتفاء في اليوم الدولي من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، إذ إن نشر الوعي البيئي، يتحقق بوسائل مختلفة.وبينت محميات فلسطين، بأن الغابات، تغطي ثلث مساحة اليابسة على الأرض، ولها وظائف حيوية في كل أنحاء العالم، وعليها يعتمد ما يزيد عن مليار ونصف فرد بما في ذلك أكثر من ألفين ثقافة أصلية في كسب معايشهم، والحصول على الأدوية والوقود والغذاء والمأوى.وأشارت إلى أن الغابات، تقدم لنا أكثر مما ندرك، فهي تنظف مياهنا، وتصفي هواءنا، وتوفر الغذاء والدواء والوقود، وتُعد رئة الأرض الحقيقية، وأحد أهم المصادر الطبيعية المتجددة، التي تقوم بدورها في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، والغازات الضارة الأخرى.وأضافت بأن الغابات، هي النظم الإيكولوجية الأكثر تنوعاً بيولوجياً على الأرض، حيث تضم أكثر من 80% من الأنواع البرية من الحيوانات والنباتات والحشرات.وقالت محميات فلسطين: إنه وفقاً لبيانات سلطة جودة البيئة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معظم الغابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، زرعت خلال الانتداب البريطاني، وأثناء الإدارة الأردنية، ونسبة قليلة جداً تتكون من بقايا الغابات