بسبب (كورونا).. إسرائيل ستُفرج عن مئات السجناء الجنائيين وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين

الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

ترفض الحكومة الإسرائيلية، الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين؛ بما فيهم المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، رغم انتشار فيروس (كورونا) في إسرائيل.



وأكدت القناة 12، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس (كورونا) والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل.



وقال أردان: إن هذه الخطوة، اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء، وموظفي مصلحة السجون.



يشار إلى أن المقاومة، حملت الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن أي أذى يصيب الأسرى الفلسطينيين، ودعت في تصريح لها أمس الخميس، بالإفراج عن الأسرى النساء والمرضى والأطفال وكبار السن.