شاهد: هذا ما سيحصل مع المرضى.. طبيب مصاب بكورونا يوثق تطور حالته





وقال الطبيب، خلال لقاء مع (سي ان ان): في اليوم الأول، أصبت بالقشعريرة، والتهاب بالحق، وسعال وصداع رهيب مع حمى منخفضة الحرارة، وفي اليوم الثاني، بدأ الصداع يتلاشى، وكان لدي إسهال خفيف، والحمى منخفضة الحرارة، اختفت، كنت ومازلت أعاني من السعال.





وأضاف: "في اليوم الثالث بدأت أشعر بتحسن، وفي اليوم الربع، أظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية، إصابتي بالتهاب رئوي، وهو أمر شائع مع هذا الفيروس، وأشعر أنني بخير الآن".





وحول مصدر إصابته برغم الحذر الشديد واتباع أساليب الوقاية، أوضح أن أحد زملائه، أصيب بالعدوى قبل وقت طويل من البقية ونقلها، متمماً: "هذه رسالة إلى جميع زملائي الأطباء، كونوا شديدي الحذر، وأي شخص لديه أعراض، يجب أن يتجنب أي اتصال أو عمل.





وأكمل: لم يكن زميلي يعرف أنه مصاب بـ (كورونا)، وبعد أن ظهرت نتيجتي ايجابية، قام هو أيضاً باجراء الاختبار، وبما أنه أول من شعر بالأعراض، نتوقع أنه المصدر.





وكشف، أنه سيعود للعمل بعد أسبوع، إن سارت الأمور بشكل جيد، بمجرد تلاشي الأعراض، سيُكرر الاختبار، وإذا كانت النتائج سلبية، سيعود للعمل، وسيكون بالخط الأول للتعامل مع المرضى.





رام الله - دنيا الوطنوثق الطبيب ييل تونغ تشين، المُصاب بـ (كورونا) تطور حالته، وتقدم مرضه عبر موقع التوصل الاجتماعي (تويتر) للناس، ليتعرف الجميع على الاعراض، وتتبع تعافيه السريع.