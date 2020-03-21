دولي

إيطاليا تتخطى الصين وتُصبح الأكثر في عدد وفيات (كورونا)

إيطاليا تتخطى الصين وتُصبح الأكثر في عدد وفيات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تخطت إيطاليا الجمعة، عتبة أربعة آلاف وفاة جراء وباء (كورونا)
 المستجد، متخطية الصين في المركز الثاني، بـ 3 آلاف و255 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الوفيات في إيران ألفًا و433 حالة، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة، من حيث الخسائر.

وأودى (كورونا) المستجد بـ 627 شخصاً في إيطاليا في الساعات الـ 24 الأخيرة، في عدد قياسي جديد، يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف في هذا البلد، الذي صار الأكثر تضرراً في العالم.

وفي منطقة لومبارديا في شمال البلاد، وهي المنطقة الأكثر تضرراً مع تسجيل أكثر من 2500 وفاة، أنشأت منظمة (سماريتان بيرس) الإنجيلية الأمريكية، مشفى مؤقتاً مجهزاً بوحدة للعناية المركزة من أجل المساهمة في مساعدة المؤسسات المحلية المكتظة.

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