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الجيش السوري يُعلّق التجنيد الإجباري بسبب (كورونا)

الجيش السوري يُعلّق التجنيد الإجباري بسبب (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قيادة الجيش السوري، اليوم السبت، بأنها اتخذت عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وأعلن الجيش السوري، تعليق التجنيد الإجباري، وملاحقة المتخلفين، لمدة شهر، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس (كورونا).

وأكدت الوكالة السورية (سانا) نقلاً عن القيادة العامة للجيش السوري، أن أهم تلك الإجراءات "الحد من التجمعات والحشود، والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام"، وذلك لحماية المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات.

وقالت الوكالة: إنه "تضمنت الإجراءات، التشديد على ضرورة استخدام القفازات والكمامات، وإيقاف النشاطات الرياضية العسكرية، أو تلك التي تتطلب تجمعاً، لا سيما في أماكن مغلقة".

وأوضحت قيادة الجيش، أنها اتخذت أيضاً تدابير لرفع الجاهزية في المشافي العسكرية، "بهدف استيعاب الحالات الشديدة، وضمان العناية اللازمة، وقت الضرورة".

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