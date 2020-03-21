عربي

ثلاث دول عربية لم تُعلن عن أي إصابة بفيروس (كورونا).. تعرف عليها

ثلاث دول عربية لم تُعلن عن أي إصابة بفيروس (كورونا).. تعرف عليها
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لم تعلن ثلاث دول عربية بعد، عن تسجيل أي إصابات بفيروس (كورونا) رغم أن بعضها يخوض حرباً، ولا يمتلك بنية تحتية صحية قوية.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن الدول الثلاث هي: سوريا واليمن وليبيا، ومما لا شك فيه أن عدم إعلان هذه الدول تسجيل إصابات، لا يعني بالضرورة خلوها من مصابين محتملين.

سوريا

 أكدت وزارة الصحة السورية، عدم تسجيل أي إصابة، واتخذت السلطات عدداً من القرارات الاستباقية؛ لتفادي انتشار الوباء، فعلقت الدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة، ومنعت المقاهي والمطاعم من العمل، وأوقفت الأنشطة والتجمعات الرياضية والثقافية كافة.

اليمن

أما في اليمن، فقد قال وزير الصحة، ناصر باعوم، إنه تم إخضاع جميع الوافدين إلى البلاد للفحوصات، ولم يتم تحديد أي إصابة.

وأصدرت سلطات البلاد، حزمة قرارات لمكافحة الفيروس، أبرزها تعليق الرحلات الجوية كافة لمدة أسبوعين.

ليبيا

وفي ليبيا، قال رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار: إن البلاد خالية من فيروس (كورونا) لكنها ليست في وضع يؤهلها لمواجهته.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، أنها خصصت نحو 360 مليون دولار أميركي لمكافحة المرض حال وصوله.

أخبار ذات صلة

الجيش السوري يُعلّق التجنيد الإجباري بسبب (كورونا)

الجيش السوري يُعلّق التجنيد الإجباري بسبب (كورونا)

الأردن يُطلق صفارات الإنذار لبدء حظر تجول في البلاد

الأردن يُطلق صفارات الإنذار لبدء حظر تجول في البلاد

ارتفاع أعداد وفيات كورونا في الجزائر

ارتفاع أعداد وفيات كورونا في الجزائر

نصر الله: من المخزي التعامل مع انتشار (كورونا) على أساس الاعتبارات الطائفية

نصر الله: من المخزي التعامل مع انتشار (كورونا) على أساس الاعتبارات الطائفية

مصر: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا).. ووفاة واحدة

مصر: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا).. ووفاة واحدة

تعرّف على حصيلة &#34;كورونا&#34; في الخليج

تعرّف على حصيلة "كورونا" في الخليج

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

السعودية ترصد 120 مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً كاملاً على بلاده

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

وباء الاستيطان يُواصل زحفه في زمن الانشغال بالتغلب على وباء (كورونا)

وباء الاستيطان يُواصل زحفه في زمن الانشغال بالتغلب على وباء (كورونا)

أهالي العيساوية يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال

أهالي العيساوية يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال

الشعبية: التقرير الأممي عن مسؤولية الاحتلال بانهيار النظام الصحي بالقطاع خطوة منقوصة

الشعبية: التقرير الأممي عن مسؤولية الاحتلال بانهيار النظام الصحي بالقطاع خطوة منقوصة

اعمار تطلق حملة وقاية في سوق الامل بخانيونس

اعمار تطلق حملة وقاية في سوق الامل بخانيونس

ممرضين يتطوعون لتقديم الخدمات الطبية مجانا في مخيم بلاطة

ممرضين يتطوعون لتقديم الخدمات الطبية مجانا في مخيم بلاطة

مصرع مواطنة في حادث دعس ببيت لحم

مصرع مواطنة في حادث دعس ببيت لحم

الشرطة تغلق مقهى وتوقف صاحبه في أريحا

الشرطة تغلق مقهى وتوقف صاحبه في أريحا

مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين شمال نابلس

مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين شمال نابلس

منوعات

بعد (كورونا) .. كارول سماحة تقدم نصيحة: خليك بالبيت مش بالمطبخ

بعد (كورونا) .. كارول سماحة تقدم نصيحة: خليك بالبيت مش بالمطبخ

أغنية تايتانيك الشهيرة من شرفة عازف في الحجر الصحي بإسبانيا تجتاح الإنترنت

أغنية تايتانيك الشهيرة من شرفة عازف في الحجر الصحي بإسبانيا تجتاح الإنترنت

بعد تعافيها من &#34;كورونا&#34;.. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

بعد تعافيها من "كورونا".. لجين عضاضة مع ابنتيها وتوجّه رسالة

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

ممثل سوري يبتكر طريقة مضحكة لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

بسبب الكمامة.. شاب يثير غضب تامر حسني

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

شاهد: دينا تستغل الحجر وتقوم بعمل منزلي

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

فيفي عبده تثير التساؤلات بما قالته عن كورونا.. (صعب جداً)

مغني &#34;بنت الجيران&#34; يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

مغني "بنت الجيران" يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات

بطلة مسلسل &#34;لا كاسا دي بابيل&#34; تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابيل" تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

هيفاء وهبي تعلق على خبر اصابتها ب(كورونا)

عربي

الجيش السوري يُعلّق التجنيد الإجباري بسبب (كورونا)

الجيش السوري يُعلّق التجنيد الإجباري بسبب (كورونا)

ارتفاع أعداد وفيات كورونا في الجزائر

ارتفاع أعداد وفيات كورونا في الجزائر

نصر الله: من المخزي التعامل مع انتشار (كورونا) على أساس الاعتبارات الطائفية

نصر الله: من المخزي التعامل مع انتشار (كورونا) على أساس الاعتبارات الطائفية

مصر: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا).. ووفاة واحدة

مصر: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا).. ووفاة واحدة