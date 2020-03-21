أهالي العيساوية يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال



وتتعرض العيساوية لهجمة احتلالية، ازدادت شراستها منذ تسعة أشهر، واستهدفت البلدة، بالحصار وإغلاق شوارعها، واعتقال المئات من سكانها، أو الحبس المنزلي عليهم، إضافة لفرض غرامات باهظة، بهدف تهجيرهم، وتمرير المشاريع الاستيطانية على حساب أراضي العيساوية.

رام الله - دنيا الوطنأجبر أهالي العيساوية في القدس المحتلة، قوات الاحتلال على الانسحاب من بلدتهم بعد مواجهات عنيفة، اندلعت الليلة الماضية، إثر اقتحام القوات الخاصة "الإسرائيلية" للبلدة.وأفادت مصادر محلية، بأن شبان العيساوية، استهدفوا قوات الاحتلال وآلياته، بوابل من الألعاب النارية، والزجاجات الحارقة.وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت مدخل البلدة، وأوقفت عدداً من الشبان، وأخضعتهم للتفتيش الجسدي، بعد شبحهم رغم برودة الطقس، فيما أوقفت عدداً من المركبات وفتشتها، وحررت هويات الركاب.وسبق عملية الاقتحام، اعتقال الاحتلال الشاب كرم عليان، من حي عبيد، فيما أفرج عن الشقيقين أحمد ويوسف الشاويش، بعد تحرير مخالفة مالية قدرها 5 آلاف شيكل لكل منهما.