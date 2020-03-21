تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، عن إصابة 4 جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع العدد إلى 52 وسط تعافي 17 منهم.



وقالت الكيلة، اليوم السبت: إن المصابين الأربعة الجدد 3 منهم من رام الله، وواحد من الخليل، و37 عينة تحت الفحص ستظهر النتائج قريبًا.



بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن بيت لحم تتعافى، ولكن لا ينبغي الإطمئنان بشكلٍ مطلق، مؤكدًا أن الحكومة قد تذهب الحكومة إلى إجراءات أكثر تشددًا لمنع تفشي الوباء.



وأشار إلى أن غدًا تنتهي المهلة التي منحتها الحكومة للعمال، وبعد ذلك سيتم عزلهم ويمنع على أي عامل الذهاب إلى إسرائيل.