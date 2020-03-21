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الأردن يُطلق صفارات الإنذار لبدء حظر تجول في البلاد

الأردن يُطلق صفارات الإنذار لبدء حظر تجول في البلاد
الجيش الأردني
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صفارات بدء حظر تجول على مستوى الأردن، صباح اليوم السبت، للحد من حركة السكان، البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، في إطار المساعي الرامية لمنع انتشار فيروس (كورونا).

وقال الجيش الأردني في بيان، نشرته قناة (المملكة): إن كل من ينتهك الحظر، الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ، والخدمات الضرورية، سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.

وكانت الحكومة الأردنية، ذكرت أنها ستفرض حظر التجول، ابتداء من السبت؛ لمنع الناس من التنقل إلا للضرورة القصوى.

وقال أمجد العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام: إن الحظر الذي سيُطبق في جميع أنحاء البلاد، يسري من الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر.

 

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