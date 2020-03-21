شؤون فلسطينية

اعمار تطلق حملة وقاية في سوق الامل بخانيونس

اعمار تطلق حملة وقاية في سوق الامل بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جمعية اعمار للتنمية والتأهيل حملة وقاية في سوق حي الأمل المجاور لمقر الجمعية بخان يونس جنوب قطاع غزة
وذكر رئيس الجمعية د.رامي الغمري أن جمعيته اطلقت حملة وقاية سوق الامل من فايرس كارونا و استهدفت محلات بيع خضار ولحوم ومكاتب صرافة ومخابز ومحطات وقود .

وشارك في الحملة لجنة حي الامل ولجنة حي المواصي، واضح الغمري انه عقب المؤتمر الذي عقدته لجنة الطوارىء المركزية امام مقر بلدية خان يونس بمشاركة جمعية اعمار قامت طواقم الجمعية برش سوق حي الامل وتوعية المواطنين والباعة بأهمية التعقيم المستمر، اضافة الى تعقيم النقود المعدنية التى تشكل الاكثر خطرا على نقل العدوى بسبب تداولها من شخص لاخر.

ودعا الغمري للحفاظ على سلامة الجمهور الذين يتوافدون للاسواق مشيرا الى ان تعقيم السوق سيعقبه مراحل اخرى واماكن مهمشة سيتم تعقيمها للوقاية من انتشار الفايروس.

من جهته ذكر رئيس لجنة حي الامل د. محمود كلاب ان لجنته التحقت بالنشاط الذي نفذته جمعية اعمار لتعزيز التوعية لدى الجمهور واقناع الباعة بعملية التعقيم وقدم كلاب شرحا لاصحاب المحلات حذرهم من خطورة التهاون في سبل الوقاية.

واكد عضو لجنة حي المواصي بسام الشنا ان الحملة جاءت لتعريف الناس بخطورة انتقال الفيروس "كورنا" والوقاية منه ودعا لضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية الاحترازية داخل السوق حفاظا على ارواح المواطنين.

من جهة اخرى نظمت الجمعية لقاء تشاوري مع عددا من المؤسسات المشاركة في حملة الوقاية من الفايروس
ودعا مدير عام إعمار ا. أنور ابوموسى خلال اللقاء
الى ضرورة تعزيز الثقة بين الأهالي وذوي القرار وأن تتضمن
خطة الطوارئ مراحل محددة وبخطوات واضحة للوقاية من وباء كورونا.

وأكد ابوموسى على ضرورة العمل بشكل تكاملي وتشاركي بين المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية.




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