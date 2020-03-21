لليوم الثالث على التوالي.. الصين بدون إصابات بفيروس (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات الصينية، عدم تسجيل أية إصابة محلية بفيروس (كورونا) المستجد لليوم الثالث على التوالي، لافتة إلى تسجيل 41 إصابة جديدة بالفيروس، جميعهم من خارج الصين.



وقالت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت: إنه "لليوم الثالث على التوالي، مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، لا تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس"، إضافة إلى عدم تسجيل أي وفاة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) في العالم إلى 234000، ووفاة نحو 10 آلاف شخص تقريبا.



وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس (كوفيد- 19) "جائحة"، إلا أنها أكدت أنه "يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.