شاهد: اعتقال عروسين جزائريين ونقل المدعوين إلى الحجر الصحي

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام جزائرية، أن قوات الشرطة، أنهت حفل زفاف في مدينة عنابة بشرقي البلاد، في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس (كورونا).ووفق صحيفة (البلاد) فقد تم نقل جميع المدعوين والعروسين إلى الحجر الصحي، بعد تلقي الشرطة إخطاراً من سكان محليين بضرورة التصدي لحفل الزفاف، الذي يمكن أن يتحول لكارثة تنشر الوباء في المدينة.وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عناصر من الشرطة الجزائرية، يضعون الكمامات على وجوههم أمام قاعة الحفلات، فيما أجلت عدة سيارات تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.