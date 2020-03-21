شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: مريض يُحاول إثارة الرأي العام بهدف الخروج من الحجر

الصحة بغزة: مريض يُحاول إثارة الرأي العام بهدف الخروج من الحجر
مركز مسقط
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، توضيحًا بخصوص المريض العائد سامر وشاح.

وقالت الصحة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المواطن "وشاح" يقضي فترة الحجر الصحي في مركز مسقط قيزان النجار، وقد تمت تهيأته لاستقبال الحالات التي تحتاج رعاية سريرية، موضحة أنه تم نقله يوم الأربعاء إلى مجمع ناصر الطبي وتمت معاينته من قبل أخصائي الجراحة.

وأضافت الصحة: "المريض وضعه الصحي مستقر ولا يوجد نزيف على الإطلاق، ويحتاج فقط غيار ومتابعة والطاقم الطبي والتمريضي في عيادة مسقط، يقوم بواجبه الطبي معه، باشراف مباشر من د. تميم صقر، مدير صحة المحافظة، وزاره مدير عام مجمع ناصر الطبي، ورئيس لجنة الطوارئ بمحافظة خانيونس أمس الخميس، بصحبة أخصائي الجراحة العامة، د ناهض أبو طعيمة في مركز مسقط قيزان النجار؛ للمتابعة هو وكافة المرضى بالمركز".

وتابعت الصحة: تم توفير كل احتياجاته واحتياجات أسرته من حليب وحفاضات وكل ما يلزمهم، والمريض رفض نقله إلى فندق ومستشفى الأمل بخانيونس، والتي أعدت للمرضى أيضاً.

وختمت الصحة بيانها، بالقول: "المريض يحاول إثارة الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الخروج من الحجر فقط والذهاب للبيت".

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