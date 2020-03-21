ارتفاع أعداد وفيات كورونا في الجزائر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت أعداد الوفيات في الجزائر، بسبب فيروس كورونا إلى 12 حالة، فيما تم وضع 3328 مواطناً جزائرياً رهن الحجر الصحي.



ووفق صحيفة (النهار) الجزائرية، فقد فرض الجزائريون على أنفسهم حظراَ غير رسمي للتجوال، خوفاً من انتشار فيروس (كورونا) الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يعكس وعياً شعبياً متزايداً تجاه الأزمة الصحية، التي تضرب العالم.



وقالت إنه: رغم أن الحكومة الجزائرية، لم تفرض حظراً للتجوال إلا أن المواطنين لزموا منازلهم، وأغلقوا المحال التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، خوفاً من انتشار المرض، كما خلت شوارع أحياء العاصمة الجزائرية من المارة، خاصة بعد تطبيق قرار غلق المساجد، وتعليق صلاة الجمعة، فيما اختفى الباعة الجائلون، وانتشرت فرق الحماية المدنية التي تقوم بتطهير الشوارع وأبواب المحال التجارية المغلقة.



أما وزارة السياحة الجزائرية، فقد أكدت وضع 3328 مواطناً عادوا من دول موبوءة بفيروس (كورونا) رهن الحجر الصحي في فنادق عدة.