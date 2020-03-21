هل إيفانكا ترامب مُصابة بفيروس (كورونا)؟

إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

خضعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفحص فيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).



ووفق (سي إن إن) فقد نقلت عن مسؤول من داخل البيت الأبيض، قوله: إن إيفانكا ترامب، خضعت للاختبار الأسبوع الماضي، والذي ظهرت نتيجته اليوم الجمعة، وجاءت "سلبية".



وأوضح المسؤول، أن إيفانكا، عاودت العمل من داخل البيت الأبيض، وأنها ستشارك الرئيس الأمريكي اجتماعاً اليوم الجمعة مع عدد من أصحاب الأعمال، حيث ظلت تعمل من المنزل، منذ لقائها بوزير الداخلية الأسترالي، بيتر دوتون، والذي كان قابلها قبل أيام من إظهار نتائج فحصه الخاص بـ (كورونا) بأنها "إيجابية".



وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، اتبعت إيفانكا أفضل ممارسات التباعد الاجتماعي في منزلها، وأنها تعاود العمل من البيت الأبيض اليوم الجمعة، بناء على مشورة أطبائها، وبسبب عدم وجود أعراض عليها، وفحوصات الطبيب المستمرة لها".



وأكد المسؤول، أن إيفانكا ستواصل الخضوع لنفس الفحوصات الطبية التي تطبق على أي موظف داخل البيت الأبيض، من أجل الحفاظ على سلامتها، وسلامة أطفالها، وكل المتواجدين في البيت الأبيض.